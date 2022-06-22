На рынке новостроек Москвы установлен новый рекорд

Ситуация на рынке недвижимости Москвы колеблется в зависимости от ряда внешних факторов.

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В Москве квартиры то дешевеют, то дорожают. На это влияет ставка по ипотеке, курс доллара и в целом ситуация в мире. Эксперты не берутся делать пролонгированные прогнозы на развитие ситуации на рынке недвижимости, однако определенная тенденция складывается уже сейчас.

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В 2022 году сделки с новостройками в Москве показали рекордные цифры по сравнению с прошлым годом. Число сделок на первичном рынке недвижимости столицы за пять месяцев текущего года увеличилось на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошло года и составило 36,5 тысячи сделок ДДУ.

По данным московского Росреестра, всего с учетом нежилого фонда с января по май зарегистрировано 55,2 тысячи сделок по ДДУ, что тоже на один процент больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с показателями два года назад это число больше на 65%.

В мае московский Росреестр зарегистрировал 4,8 тысячи договоров ДДУ на рынке жилой недвижимости. Этот показатель на 7% меньше, чем месяц назад.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ежемесячный платеж по льготной ипотеке в Москве сократится на 16% после того, как ставка по программе с господдержкой будет снижена до семи процентов. Такие расчеты представили эксперты платформы "Циан", опираясь на кредит с 25-процентным первым взносом, оформленный на 23 года.