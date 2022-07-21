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Реновация в Москве: в 2022 году началось переселение в 36 новостроек
По темпам переселения лидируют Юго-Восточный, Северо-Восточный и Южный округа, сообщил министра правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
На юго-востоке в семь новых домов заселяются 2,2 тысячи человек. В общей сложности 4,6 тысячи горожан переезжают на юге и северо-востоке, уточнил чиновник.
В рамках реновации с начала года управление Росреестра по Москве поставило на учет 41 дом общей площадью около 860 тысяч квадратных метров. Постановка на кадастровый учет занимает в среднем от двух до трех дней.
Москвичам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой и планировкой. Площадь нового жилья в среднем на 30% больше старого.
В квартирах установлена вся необходимая сантехника, современные стеклопакеты, электрическая плита. Делать ремонт переселенцам не нужно, достаточно перевезти вещи.
Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы остаются жить в своем районе, продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами и детскими садами, остановками общественного транспорта и станциями метро, магазинами, спортивными центрами и местами отдыха.
Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов. Сейчас происходит переселение в рамках первой волны. Программа завершится в 2032 году.
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