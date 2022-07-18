Снизить ставку по кредиту: россиянам с ипотекой облегчат жизнь

Уменьшить ставку по ипотеке можно будет на 0,5 или 1,5 процента.

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Ежемесячная плата за ипотеку – одна из самых крупных статей расходов для многих граждан России. Однако отечественные банки в скором времени смогут облегчить финансовые бремя для будущих владельцев недвижимости. Сбер предложил своим клиентам новое условия, чтобы снизить ставку по кредиту.

Очевидно, что главная финансовая организация страны задает тренды остальным банкам, поэтому и их клиентам следует ожидать новых правил по кредитованию. Так, с 18 июля потенциальные заемщики смогут уменьшить процентную ставку по ипотеке.

Однако для облегчения условий кредитования гражданам придется внести единовременный платеж. Важно отметить, что выполнить данное условие необходимо в момент заключения договора по ипотеке.

Как сообщает портал Primpress, снизить ставку по кредиту можно будет на 0,5 или 1,5 процентных пункта. Чтобы данное условие действовало весь срок кредитования, деньги необходимо внести до совершения сделки. Сам платеж спишется в момент выдачи ипотеки.

Кроме того, россияне с ипотекой могут получить дополнительные бонусы при оформлении кредита на жилье. Так, зарплатные клиенты Сбера могут рассчитывать на снижение ежемесячного платежа на один процентный пункт. Еще 0,3% можно списать при электронной регистрации сделки.