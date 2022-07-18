Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Снизить ставку по кредиту: россиянам с ипотекой облегчат жизнь

Новости

Снизить ставку по кредиту: россиянам с ипотекой облегчат жизнь

Уменьшить ставку по ипотеке можно будет на 0,5 или 1,5 процента.
прочитано 62 раза

Ежемесячная плата за ипотеку – одна из самых крупных статей расходов для многих граждан России. Однако отечественные банки в скором времени смогут облегчить финансовые бремя для будущих владельцев недвижимости. Сбер предложил своим клиентам новое условия, чтобы снизить ставку по кредиту.

ПО ТЕМЕ

Жители регионов России стали чаще брать ипотеку

Элитным квартирам не хватает арендаторов

Очевидно, что главная финансовая организация страны задает тренды остальным банкам, поэтому и их клиентам следует ожидать новых правил по кредитованию. Так, с 18 июля потенциальные заемщики смогут уменьшить процентную ставку по ипотеке.

Однако для облегчения условий кредитования гражданам придется внести единовременный платеж. Важно отметить, что выполнить данное условие необходимо в момент заключения договора по ипотеке.

Как сообщает портал Primpress, снизить ставку по кредиту можно будет на 0,5 или 1,5 процентных пункта. Чтобы данное условие действовало весь срок кредитования, деньги необходимо внести до совершения сделки. Сам платеж спишется в момент выдачи ипотеки.

Кроме того, россияне с ипотекой могут получить дополнительные бонусы при оформлении кредита на жилье. Так, зарплатные клиенты Сбера могут рассчитывать на снижение ежемесячного платежа на один процентный пункт. Еще 0,3% можно списать при электронной регистрации сделки.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2022, 10:48 Источник: Primpress ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты

За нелегальный ремонт придется заплатить штраф

В России начали выдавать льготную дачную ипотеку под 3% В России начали выдавать льготную дачную ипотеку под 3%

Кредит доступен на землях СНТ

Самые популярные новостройки Москвы Самые популярные новостройки Москвы

На долю 15 ЖК приходится половина спроса

Бизнес-центры теряют арендаторов Бизнес-центры теряют арендаторов

К концу года офисы подешевеют

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+