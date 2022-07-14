Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Элитным квартирам не хватает арендаторов

Новости

Элитным квартирам не хватает арендаторов

Количество сделок сократилось на 50%.
прочитано 89 раз

На рынке аренды элитных квартир в Москве сохраняется невысокая активность арендаторов. В первом полугодии количество сделок с дорогим жильем сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Сказывается как уход иностранцев, так и осторожное поведение российских граждан в связи с экономической неопределенностью.

ПО ТЕМЕ

Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать

Аренда жилья в Москве подешевела на 19%

Предложение дорогих квартир со ставкой от 150 тыс. рублей в месяц с начала года выросло на 40%. Каждый пятый такой лот расположен в жилых комплексах в районе Тверская-Кремль. Еще 17% предложения приходится на Арбат и 10% – на район Пресненский.

Самые дорогие квартиры в аренду традиционно предлагаются на Остоженке, где средняя ежемесячная ставка составляет 760 тыс. рублей. Второе место занимают Хамовники (600 тыс. рублей), третье – Арбат (500 тыс. рублей).

В целом по рынку аренда элитного жилья с начала года подешевела на 7%.

Рост объемов предложения и снижение ставок создают хорошие условия для арендаторов, желающих сменить жилье. В связи с этим аналитики ожидают, что уже в третьем квартале будет наблюдаться существенное увеличение спроса.

Автор: 14 июля 2022, 09:23 Источник: Knight Frank ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+