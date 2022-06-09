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В Подмосковье запустят программу по коттеджным поселкам

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В Подмосковье запустят программу по коттеджным поселкам

Губернатор Московской области Алексей Воробьев рассказал о предпринимаемых мерах.
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Глава Подмосковья в беседе с радио Sputnik объявил о скором старте специальной программы по коттеджным поселкам. Эта тема очень актуальна для многих жителей региона, поэтому заслуживает внимания. По информации Воробьева, сейчас в области насчитывается около двух миллионов дачников и примерно 12 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) – сообщает телеканал "360".

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Власти региона стараются уделять должное внимание столь многочисленной категории жителей, как дачники. Для их комфорта создаются новые проекты. Не вдаваясь в особые детали анонсированной программы по коттеджным поселкам, губернатор выразил надежду на то, что все запланированное будет реализовано. Местные власти стараются сделать так, чтобы доступное индивидуальное жилье стало в Московской области нормой и даже визитной карточкой.

Губернатор также рассказал, что большое внимание в Подмосковье уделяется электроснабжению и дорогам в СНТ. По этим двум направлениям регион уже около пяти лет реализует совместную со столицей программу.

Как сообщают "Вести Подмосковья", ранее Алексей Воробьев в целях безопасности жителей поручил устранить все заброшенные строения на территории Московской области, а также дал указание к началу купального сезона облагородить 15 пляжей в пределах региона.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 11:48 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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