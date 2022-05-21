Коттеджи подорожали на треть

Дефицит новой "загородки" неизбежно ведет к росту цен.



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Экономическая неопределенность вынуждает застройщиков либо отказываться от новых проектов, либо переносить сроки их реализации. На загородном рынке это приводит к дефициту предложения и, как следствие, росту цен.



Наиболее ощутимо подорожали домовладения. Средняя цена коттеджей за год выросла на треть, до 32 млн рублей. Таунхаусы подорожали еще больше, на 36%, в результате средняя цена сблокированного жилья достигла 22 млн рублей. Самый скромный рост продемонстрировала земля без подряда, так как именно этот сегмент регулярно пополняется новыми объектами. За год участки подорожали на 4%, до 3,8 млн рублей.

На участки без подряда, по данным «Инком», приходится 88% от всего предложения «загородки». Сейчас в продаже находится почти 32 тыс. лотов. Доля коттеджей составляет 9% (3,4 тыс. объектов), таунхаусов – 3% (1,1 тыс. лотов).

На большие скидки покупателям «загородки» рассчитывать пока не приходится. Средний дисконт составляет 5%.

Летом эксперты прогнозируют рост спроса на самую дешевую «загородку», землю без подряда ценой до 5 млн рублей, а также на готовые домовладения в поселках с инфраструктурой.