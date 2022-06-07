Правила сноса загородного дома: как не нарушить закон

Многие владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью снести ветхое жилье для строительства нового.

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Процедура сноса такого дома носит уведомительный характер и даже не требует согласования с соседями, однако существует целый ряд правил, которые важно выполнить, чтобы не нарушить действующее в данной сфере законодательство.

Если дом стоит на кадастровом учете, то первым делом необходимо отключить его от всех подведенных коммуникаций. Факт отключения в специальном акте обязан зафиксировать приглашенный сотрудник компании, поставляющей ресурсы. После этого необходимо подготовить уведомления о начале сноса жилья и о завершении этого процесса. Эти документы надо отправить в органы местного самоуправления.

Далее для фиксации факта сноса жилья на участок необходимо пригласить кадастрового инженера, который составит акт обследования. Этот документ собственнику необходимо подать в Росреестр вместе с решением о сносе. После того, как документы будут поданы, на внесение изменений отводится срок в десять дней.

Важно помнить, что снести дом, стоящий на кадастровом учете, без снятия его с этого самого учета, является нарушением закона. Если собственник решит схитрить и построить новое жилье на месте старого без вышеизложенной процедуры, это чревато неприятными последствиями.

Как сообщает "РБК Недвижимость", если дом, предназначенный для сноса, не стоит на кадастровом учете, процедура значительно упрощается. Чаще всего не стоят на учете летние домики, времянки и хозблоки. В таком случае нужно лишь отключить здание от коммуникаций и пригласить сотрудника, который составит акт о прекращении техобслуживания. Если к строению не подведены никакие коммуникации, то сносить его можно сразу же без каких-либо предварительных процедур.