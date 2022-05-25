Опасны для проживания: в России могут начать массово сносить дачи

Самовольные постройки попадают под большие риски.



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Дачный сезон в России уже начался. С наступлением теплого периода года люди рванули из душных, серых городов на свои загородные участки, чтобы заняться огородом, пожарить шашлыки и попариться в бане. Однако приятный отдых может сойти на нет, если постройки не отвечают требованиям законодательства.

В России может начаться массовый снос дач. Речь идет о строениях, опасных для жизни и здоровья граждан. Как правило, в эту категорию попадают самовольные постройки. Не секрет, что зачастую люди пренебрегают правилами безопасности и требованиями закона, проявляя чрезмерную инициативу.

О рисках россиян рассказал юрист Михаил Паюшин. Он подчеркнул, что под снос в нашей стране могут попасть дачи, которые построены с нарушением градостроительного законодательства. Такие объекты могут быть признаны самовольными постройками.

Кроме того, проблемы начнутся у людей, использовавших земли не по целевому назначению. Возведенные на них объекты тоже попадают под снос. Меж тем, по словам эксперта, политика властей России сегодня направлена на легализацию загородных построек.

С этой целью в нашей стране действует так называемая дачная амнистия. Юрист подчеркнул, что этот способ легализации является наиболее доступным для людей. При иных обстоятельствах придется разбираться с правилами, действующими в конкретных регионах и, возможно, заплатить штраф.

К слову, загородный отдых в нашей стране пользуется большой популярностью. Например, спрос на летние дачи в Пермском крае за год вырос на 11%. В это же время, как сообщает издание URA.RU, сократилось количество участков на рынке. По данным RT, опрос среди российских подростков показал, что в 2022 году 15% из них летом поедут отдыхать на дачу.