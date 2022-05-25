Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Опасны для проживания: в России могут начать массово сносить дачи

Новости

Опасны для проживания: в России могут начать массово сносить дачи

Самовольные постройки попадают под большие риски.
прочитано 7438 раз

Дачный сезон в России уже начался. С наступлением теплого периода года люди рванули из душных, серых городов на свои загородные участки, чтобы заняться огородом, пожарить шашлыки и попариться в бане. Однако приятный отдых может сойти на нет, если постройки не отвечают требованиям законодательства.

ПО ТЕМЕ

Как быстро и выгодно сдать квартиру: советы экспертов

Райский уголок на даче: как обустроить участок по доступным ценам

В России может начаться массовый снос дач. Речь идет о строениях, опасных для жизни и здоровья граждан. Как правило, в эту категорию попадают самовольные постройки. Не секрет, что зачастую люди пренебрегают правилами безопасности и требованиями закона, проявляя чрезмерную инициативу.

О рисках россиян рассказал юрист Михаил Паюшин. Он подчеркнул, что под снос в нашей стране могут попасть дачи, которые построены с нарушением градостроительного законодательства. Такие объекты могут быть признаны самовольными постройками.

Кроме того, проблемы начнутся у людей, использовавших земли не по целевому назначению. Возведенные на них объекты тоже попадают под снос. Меж тем, по словам эксперта, политика властей России сегодня направлена на легализацию загородных построек.

С этой целью в нашей стране действует так называемая дачная амнистия. Юрист подчеркнул, что этот способ легализации является наиболее доступным для людей. При иных обстоятельствах придется разбираться с правилами, действующими в конкретных регионах и, возможно, заплатить штраф.

К слову, загородный отдых в нашей стране пользуется большой популярностью. Например, спрос на летние дачи в Пермском крае за год вырос на 11%. В это же время, как сообщает издание URA.RU, сократилось количество участков на рынке. По данным RT, опрос среди российских подростков показал, что в 2022 году 15% из них летом поедут отдыхать на дачу.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2022, 09:49 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

В некоторых округах предложение выросло в 1,5 раза

Маткапитал не успевает за ценами на жилье Маткапитал не успевает за ценами на жилье

Особенно это заметно в больших городах

Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона

Блогер раскошелилась

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье "Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Застройщик объявил себя банкротом

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+