Приезжали толпой, вели себя тихо: тайну особняка Шатунова выдал сосед

После смерти Юры Шатунова фанаты начали приносить цветы и игрушки к его дому в Сочи.

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Известного российского певеца Юры Шатунову не стало 24 июня. Жизнь популярного в 80-90-е годы артиста трагически оборвалась на 49-ом году жизни. Он ушел вследствие обширного инфаркта прямо по дороге в больницу – медики оказались бессильны. Смерть молодого и горячо любимого миллионами артиста повергла его фанатов в шок.

Многие поклонники звезды эстрады до сих пор не могут поверить в произошедшее. У малоприметного загородного дома солиста "Ласкового мая" в Сочи уже появились игрушки и живые цветы. Кто-то из поклонников его творчества оставил у ворот розового медвежонка, держащего записку: "Юра Шатунов, как жаль... Покойся с миром".

Исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" редко приезжал в свой особняк, выяснили журналисты газеты "Комсомольская правда". Однако он таит в себе много секретов, которыми поделились соседи певца.

По их словам, Юра Шатунов любил бывать здесь в начале 2000-х. По словам соседа звезды, он приезжал не один, а с целой толпой друзей. При этом, как уточнил мужчина, все всегда вели себя тихо, не шумели.

"В былые времена тут гремели вечеринки", – отметил сосед.

Второй добавил, что в Сочи все знаю про недвижимость артиста и предположил, что скоро к дому начнут приезжать его фанаты. Кстати, жилье Юры Шатунова ничем не примечательно. Дом находится в тупике поселковой дороги и меркнет на фоне соседних построек.