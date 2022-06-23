"Конфликт мог закончиться иначе": правда о грызне Шатунова и Разина вылезла наружу

Россияне не могут прийти в себя после трагического известия о смерти 48-летнего Юрия Шатунова.

Последние годы жизни исполнителя хита "Белые розы" оказались омрачены судебными тяжбами с продюсером Андреем Разиным. Мужчины спорили из-за прав на песни, которые в течение многих лет исполнял Юрий Шатунов. Всего несколько дней назад суд встал на сторону музыканта, постановив забрать у Разина исключительные права на творчество группы "Ласковый май". Однако продюсер и после этого не собирался опускать руки.

В эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" о грызне между Разиным и Шатуновым рассказал продюсер Андрей Тимофеев – правда вылезла наружу.

"Конфликт мог бы закончиться иначе, если бы Юра подыграл бы в эту историю и подписал бы договор с новыми правообладателями," – рассказал продюсер.

По словам Тимофеева, Разин "перестраховался" и продал права на песни в Америку, но договорился с новыми правообладателями, чтобы те позволили Шатунову безвозмездно использовать песни. Что касается Шатунова, то тот стоял на своей принципиальной позиции и не хотел ни с кем договариваться и подписывать контракт. Артист настаивал на том, что права принадлежат ему и Сергею Кузнецову. Если бы Шатунов пошел на предложение Разина, затяжной борьбы можно было бы избежать.

Напомним, что Юрий Шатунов умер накануне ночью в результате острого трансмурального инфаркта миокарда после отдыха с друзьями.