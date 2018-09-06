Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

Юрий Шатунов прославился, когда подростком стал петь в группе "Ласковый май". Обладающий неповторимым тембром, артист стал популярен благодаря таким хитам как "Седая ночь" и "Белые розы". Сложно представить – 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось 45 лет. Артист давно женат, воспитывает детей и живет в Германии. Впрочем, о России он не забывает. Артист регулярно приезжает, чтобы выступить на концертах, посвященных старым хитам.
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