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Сен. 6, 2018
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Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

567

Юрий Шатунов прославился, когда подростком стал петь в группе "Ласковый май". Обладающий неповторимым тембром, артист стал популярен благодаря таким хитам как "Седая ночь" и "Белые розы". Сложно представить – 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось 45 лет. Артист давно женат, воспитывает детей и живет в Германии. Впрочем, о России он не забывает. Артист регулярно приезжает, чтобы выступить на концертах, посвященных старым хитам.

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