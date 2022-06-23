Умер певец Юрий Шатунов

Неожиданная трагическая новость пришла в российский шоу-бизнес в четверг 23 июня: не стало любимца миллионов Юрия Шатунова.



Группа "Ласковый май" появилась на свет в середине 80-х и моментально влюбила в себя публику. "Белые розы", "Седая ночь" – эти и другие хиты Юрия Шатунова звучали не только тогда на дискотеках, но и сейчас, когда группа давно распалась, а артист стал заниматься сольной карьерой.

Однако сегодня поклонники музыканта узнали страшную и трагическую новость: кумир миллионов умер. Смерть артиста стала как гром среди ясного неба, ведь ничего не предвещало беды. СМИ сообщают, что у певца были проблемы с сердцем, а причиной трагедии стал обширный инфаркт. Пока других подробностей внезапной кончины исполнителя хита "Белые розы" нет.

Напомним, коллектив "Ласковый май" был очень популярен, а число концертов достигало восьми в день и сорока в месяц. Юрий Шатунов покинул группу в начале 90-х, при этом коллектив продолжал свое существование, но недолго. Музыкант уехал в Германию, жил в Мюнхене, посвятив себя семье, и лишь иногда приезжал на гастроли в Россию.

Незадолго до смерти в жизни артиста произошло радостное событие: он наконец-то смог отсудить у экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина исключительные права на песни. К слову, до этого Юрий Шатунов не раз подавал в суд на бывшего коллегу, но проигрывал.