Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

27 декабря во дворце спорта "Мегаспорт" состоялась премьера самого ожидаемого новогоднего шоу этого сезона: Татьяна Навка представила свой новый ледовый спектакль "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Посмотреть грандиозное представление пришли супруг фигуристки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, старшая дочь Александра Жулина, певец Алексей Воробьев, бизнесмен Араз Агаларов и многие другие.
Особое внимание журналистов привлекла певица Ани Лорак. Артистка редко посещает светские мероприятия, поэтому каждое ее появление – настоящее событие. На сей раз певица пришла с дочкой Софией. Внимательные представители СМИ заметили на правой руке артистки кольцо, похожее на обручальное. Однако о личной жизни Ани Лорак, в январе оформившая развод, предпочитает не распространяться. По последним данным, артистка встречается с Егором Глебом, мужчиной гораздо младше себя.
С двумя сыновьями пришла посмотреть спектакль и актриса Мария Кожевникова. Интересно, что эффектная блондинка на сей раз предпочла крайне скромный образ и даже отказалась от яркого макияжа.
Весьма скромно смотрелась и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава. Невероятно стройная артистка вышла в свет в черной толстовке и широких синих брюках. Она завершила образ распущенными светлыми волосами и неизменно голубыми контактными линзами для глаз.
Этот выход оказался семейным и для Екатерины Стриженовой. Популярной телеведущей составили компанию супруг, шоумен Александр Стриженов, и младшая дочь Александра. Девушка недавно закончила школу и теперь грызет гранит науки в высшем учебном заведении. Что касается старшей дочери Анастасии, то она давно живет в Америке. Недавно Настя подарила родителям внука Петю.
С супругой Мариной пришел на ледовое шоу и кутюрье Валентин Юдашкин. Дизайнер, по мнению фанатов, выглядел очень хорошо при своем нерадостном диагнозе. Некоторое время назад стало известно, что у модельера рак. К счастью, он вовремя занялся лечением, полностью мобилизовавшись, и, в отличие от многих, кто впадает в депрессию от аналогичного диагноза, собрался с силами и выкарабкался.
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