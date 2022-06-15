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Турция готова арендовать земли за рубежом для сельхозпроизводства
Турция способна удовлетворить внутренний спрос на сельскохозяйственную продукцию, но если говорить об экспорте, то без дополнительных земель не обойтись. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на местное издание Turkiye, уже ведутся переговоры об аренде с десятью странами, среди которых числится и Украина. Также по данным некоторых СМИ, рассматривается вопрос об аренде угодий для сельхозпроизводства в Африке и Латинской Америке.
Уже известно, что за рубежом турки планируют сажать те культуры, выращивание которых по каким-либо причинами затруднено в их стране. Это может быть подсолнечник, сахарный тростник, авокадо, кукуруза, манго – в случае успешных договоренностей вся данная продукция пойдет на экспорт.
Пока Турция ищет дополнительные сельхозугодья за рубежом, в некоторых регионах России наоборот существует проблема заброшенных земель. Например, как сообщает телеканал "Царьград", во Владимирской области местные власти даже задумались о том, чтобы отбирать неиспользуемые сельскохозяйственные земли у нерадивых собственников и бесплатно передавать их в пользование тем фермерам, которые готовы их обрабатывать.
Опытные российские фермеры знают, как получить хороший урожай на свой угодьях. Например, фермер из Клина Юрий Чекалюк уже похвастался будущим богатым урожаем клубники – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". О клубничных полях Чекалюка уже наслышаны жители всех окрестных городов.
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