Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае

Покупка жилья в Дубае – привлекательная инвестиция для бизнесменов и знаменитостей. Так люди, зарабатывающие миллионы, могут сберечь и преумножить свой капитал. Кто из российских звезд недавно приобрел квартиру или дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – в материале "Дни.ру".

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Бизнесвумен Елена Блиновская, которая сколотила свое состояние на желаниях простых россиян, похвасталась, что вложилась в недвижимость в Дубае. Та, кто учит людей находиться в "ресурсном состоянии", благодаря покупке стала резидентом ОАЭ. Сколько потратила предпринимательница на жилье, точно неизвестно.

А вот сумму, которую выложила телезвезда Ксения Бородина для приобретения недвижимости, журналисты называли не раз. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" потратила на квартиру в курортном городе почти 40 миллионов рублей. Сама знаменитость считает это удачным вложением и не верит, что можно заработать на вкладах в банках.

Ксения Собчак тоже обзавелась недвижимостью в Дубае. Как сообщали СМИ, журналистка купила квартиру площадью 120 квадратных метров за 60 миллионов рублей в жилом комплексе St. Regis Residences с видом на небоскреб Бурдж-Халифа.

В ОАЭ частенько бывала Анастасия Решетова, поэтому неудивительно, что бывшая супруга рэпера Тимати решила приобрести себе там квартиру. Однако в ней модель, как и другие звезды-инвесторы, пока не собирается жить постоянно.

В конце прошлого года певец Егор Крид сообщил поклонникам, что тоже стал резидентом ОАЭ. Не исключено, что артист потратил сбережения на квартиру, но существует и другой способ получения резидентства – открытие собственной компании в Эмиратах.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как живут Алла Пугачева и Максим Галкин за границей. Звездная чета обосновалась в доме, который стоит не менее шести миллионов долларов.