"Приглашаю": Хитрая Орбакайте выманила у Пугачевой элитную недвижимость

Кристина Орбакайте рассказала поклонникам о жилье Аллы Пугачевой, которое она хранит как зеницу ока.

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Российская певица Кристина Орбакайте кочует между двумя континентами. Лето она любит проводить в США, где у нее есть собственный жилой комплекс, Россию артистка тоже не покидает. Здесь она продолжает работать и развивать творческую карьеру.

Пока звездная мать артистки Алла Пугачева осела с мужем и младшими детьми в Израиле, сама Кристина Орбакайте взяла в оборот ее старую квартиру. К слову, элитная недвижимость Пугачевой на Тверской стоит несметных денег.

Орбакайте иногда останавливается в Москве, в старой квартире Аллы Пугачевой. Певица признается, что является хранительницей этого семейного очага. Орбакайте частенько приглашает туда друзей.



"Квартира живет. Творчество витает… Мы очень ценим и любим эту квартиру", – рассказала Кристина Орбакайте.

Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь тоже не пустует. Там обосновался внук Примадонны Никита Пресняков. Впрочем, элитная недвижимость у звездного семейства разбросана по всему свету, так что жаловаться не приходится.



В Майами у Кристины Орбакайте есть собственный жилой комплекс. По словам артистки, для нее это жилье как летняя резиденция. Здесь она отдыхает душой и телом. Может позволить себе носить мешковатую одежду и не совсем краситься, пишет "360".