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Топовые застройщики восстановят ДНР и ЛНР

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Топовые застройщики восстановят ДНР и ЛНР

Для реализации масштабного проекта нужен опыт и большие мощности.
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Восстановлением разрушенных зданий и новым строительством в ДНР и ЛНР займутся самые крупные отечественные застройщики. Для реализации масштабного проекта требуются опытные подрядчики с большими мощностями и возможностью быстро наладить рабочий процесс в новом регионе. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.

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По словам чиновника, создать безопасные города с комфортной средой и современной инфраструктурой на территории республик – важная задача, которая должна решаться на государственном уровне.

Положительным моментом для рынка станет то, что работы по восстановлению республик на 15-20% позволят расширить строительную отрасль.

Ранее стало известно, что при Минстрое может появиться специальная служба, осуществляющая контроль над строительной сферой при ЧС. Данное ведомство, в частности, будет координировать стройку в ЛНР и ДНР.

Автор: 27 мая 2022, 06:14 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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