Топовые застройщики восстановят ДНР и ЛНР

Для реализации масштабного проекта нужен опыт и большие мощности.



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Восстановлением разрушенных зданий и новым строительством в ДНР и ЛНР займутся самые крупные отечественные застройщики. Для реализации масштабного проекта требуются опытные подрядчики с большими мощностями и возможностью быстро наладить рабочий процесс в новом регионе. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский.



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По словам чиновника, создать безопасные города с комфортной средой и современной инфраструктурой на территории республик – важная задача, которая должна решаться на государственном уровне.

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