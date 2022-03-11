Разбогатевшая на разводе Бородина спустила деньги на новую недвижимость

В непростое для экономики время каждый пытается выгодно вложить деньги. Ксения Бородина поделилась опытом.

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Так совпало, что разгар спецоперации России на Украине совпал с днем рождения российской ведущей Ксенией Бородиной. 8 марта звезде исполнилось 39 лет. В честь такого праздника знаменитость решила порадовать себя, тем более хранить деньги под матрасом сейчас не самое благодарное занятие, лучше и вкладывать.

Ксения Бородина рассказала поклонникам, что в день рождения решила подарить себе элитную недвижимость. Ведущая купила себе квартиру в престижном районе Москвы, который особенно дорог ей.

День рождения Ксения Бородина отметила с размахом. Она устроила шумную вечеринку в столичном ресторане, куда пригласила всех своих самых лучших подруг. В списке гостей было порядка ста человек. После этого компания переместилась в загородный дом. Все комнаты были завалены букетами.

После праздника Ксения Бородина показала подписчикам своего "Инстаграм", что ей подарили. Среди подарков был графин стоимостью в сто тысяч рублей и многое другое. Бородина рассказывала, что сначала не хотела праздновать день своего рождения, так как страна усиленно проводит спецоперацию на Украине. Однако в последний момент она передумала и решила, что жизнь дается один раз, и нужно веселиться!

Напомним, Ксения Бородина отлично заработала на разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. После скандала ее начали активнее приглашать в разные проекты, а в ее аккаунте велась жаркая полемика. Кроме того, Бородина выгнала мужа из особняка, который изначально был записан на имя ее матери.