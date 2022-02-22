"Тошнит": Опозоренная скандалистка Бородина плюнула в мужчин

Ксения Бородина не перестает привлекать внимание к своей персоне.

После скандала с Ольгой Бузовой, который прокомментировали уже многие звезды, ведущая остается в центре событий. Ксения решила пообщаться со своими подписчицами на тему того, как мужчинам стоит вести свой блог. В итоге фанатки Бородиной сошлись на том, что "Инстаграм" – не мужское дело. Звезда фактически плюнула в мужчин, подняв такую тему и позже посвятив ей целый пост.

На "сторис" Ксения не остановилась, она захотела узнать мнение девушек поподробнее. "Большинство девочек все таки против, чтобы их мужчины вели страницу в инста, объясните тут почему (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – попросила Бородина. Подписчицы с радостью высказали свое мнение на этот счет еще раз.

"Я за мужской контент, или семейный! Но именно самолюбование себя меня от этого оч тошнит", "Мужчине при деле здесь нечего делать", "По-моему настоящему, серьезному мужчине нет дело до инстаграма", "Не мужское это дело, как вы Ксения и сказали, мужчина должен работать, и увлекаться чем то, за пределами инсты!", "Потому, что мужик должен делом заниматься, а не проводить часы в соц сетях. Не мужское это дело", "Потому что мужчина должен работать, а не сидеть тут и сторис строчить", – написали комментаторы.