Федосеева-Шукшина в доме престарелых В КВН ищут замену Маслякову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Суббота
5 февраля
Лента новостей
18:06
Что нужно знать при покупке банкротной квартиры: совет юриста
17:53
"Перевел 80 евро": Бросивший семью муж Макеевой откупился от сына
17:47
"Прекрасная семейка": Черная как смоль Пугачева придушила маленькую дочь
17:45
"Леня на меня налетел": Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с покойным Куравлевым
17:34
"Кости уже хрупкие": Травмированный Буйнов пожаловался на проблемы
17:34
Скончался режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Бутурлин
17:26
Немецкие журналисты сообщили о планах России присоединить Украину к Союзному государству
17:10
"Мне не 20 лет": разведенка Бородина не хочет смотреть на мужиков
17:03
Деньги на ветер: Как богач Лещенко транжирит миллионы
16:48
Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским
16:36
Всплыли подробности тайных страстей покойного Куравлева
16:18
Вскрылась правда о пропавшей Дорониной
16:03
Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса
15:24
"Два года ремиссии закончились": Дайнеко сразила тяжелая болезнь
15:13
Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей
15:03
"Небо и земля": Перекроенная хирургами Самойлова ужаснула лицом без макияжа
14:50
"Все, спектакля нет": "Современник" меняет программу из-за состояния сильно сдавшей Яковлевой
14:34
Вскрылись новые подробности убийства "Мисс Кузбасс-2010": Муж ревновал
14:34
"Ничего себе!": Женатый 62-летний Харатьян овладел страстной блондинкой
13:37
"Как из ужастика": внешний вид дочери Порошиной всполошил народ
13:36
"Блумберг-ньюс": как в Кремле отреагировали на ошибку о вторжении России на Украину
13:28
"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения
12:49
"Галлюциногенное растение": Скандалистка Собчак кинула камень в поедающую кактусы Боню
12:42
"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
12:08
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
11:58
"Получаю пенсию и надбавку": Онкобольной Николаев рассекретил доходы
11:57
Обозреватель Гришин: Литва загнала себя в ловушку из-за санкций против Белоруссии
11:48
Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях
11:27
"Чудо!": Ждущая двойню Арбенина предстала с огромным животом
11:05
"Выпила несколько бокалов вина": обгоревшая Хлебникова прокомментировала причину пожара
11:02
"Распущенная": экс-супруга Фоменко поведала о причинах неудач потерявшей любовника Волочковой
10:58
"Чтобы не мучиться": Попавший на деньги Панин судорожно ищет спонсора для дочери
10:46
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал в Пекине из-за еды
10:43
"55 тысяч долларов – и она ваша": 75-летняя мать Королевой торгует телом
08:19
Списали со счетов? Меган Маркл и принца Гарри не попали на важное торжество
06:37
Бросившую сына Решетову призвали больше не рожать: Это совершенно не твое
04:23
Агафьев день: что нельзя делать 5 февраля
02:40
У разбитого корыта: Питт и Тесфайе наплевали на постаревшую Джоли
00:49
"Кунсткамера шутов и уродцев": сын Королевой встал на скользкий путь
22:00
"Секси": надевшая обтягивающие лосины Орбакайте произвела фурор
21:49
Лукашенко объяснил, зачем взял в руки оружие
21:30
"Что несет эта женщина?": Варшавер в ужасе от предательства Захаровой
21:04
В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов
20:43
В Москве обнаружили тело мисс Кузбасс – 2010
20:37
Бузова откровенно рассказала о пластике: По башке очень сильно прилетит
20:16
Призыв Зеленского к спокойствию раздражает США – The Economist
20:16
В торговых сетях подешевеют часто покупаемые продукты
19:57
Кидал на деньги: Милохин признался в обмане
19:51
Квартиру изувечившего мать диджея обокрали в Москве
19:00
"Сейчас понос польется": Раскоряченную Волочкову пнули в неожиданный момент
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Заманивал к себе, соблазнял: Штурм о домогательствах покойного Мережко
"Это, правда, мерзко!" Шнуров объяснил причину своей травли лицемерной хамки Собчак
"Ну вот и все": Савичева поделилась своим горем
Заговорили о заболевании устроившей голодовку Бузовой
Бузова откровенно рассказала о пластике: По башке очень сильно прилетит
"Секси": надевшая обтягивающие лосины Орбакайте произвела фурор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Что нужно знать при покупке банкротной квартиры: совет юриста

Что нужно знать при покупке банкротной квартиры: совет юриста

Старший юрисконсульт "МИЭЛЬ" Анастасия Ромашова рассказала о "подводных камнях" покупки квартиры, проданной за долги.
прочитано 92 раза

Желая сэкономить, некоторые россияне покупают недвижимость, которая ранее принадлежала признанному банкротом человеку. Однако необходимо соблюдать осторожность при осуществлении такой сделки. Хорошая скидка не должна затуманивать разум.

ПО ТЕМЕ

Теперь не "только славянам": ЦИАН запретил дискриминацию в объявлениях о сдаче квартир в аренду

В Москве изменится порядок расчета стоимость жилья

Юрист Анастасия Ромашова советует гражданам, желающим приобрести банкротное жилье, удостовериться в том, что экс-собственники не прописаны в этой квартире и не проживают в ней физически. Только после этого можно смело покупать недвижимость со скидкой.

Кстати, эксперт также объяснила, почему такое жилье значительно дешевле. По словам Ромашовой, когда гражданина признают банкротом, банк выставляет на торги через аукцион недвижимое имущество, которое имеется у этого человека. Решение о стартовой цене принимает оценочная комиссия.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир. Мошенники, как обычные покупатели, связываются с продавцом, сообщают, что хотят приобрести квадратные метры, заверяют о готовности внести аванс. Потом они обращаются с просьбой... Как поступают злоумышленники, когда втираются в доверие, ранее писали "Дни.ру".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 18:06 Источник: Прайм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

КЛОАНСА 77
Пожаловаться Ответить
НЕ СЛУШАЙТЕ БОДЕТАУНА ХОРОШАЯ СКИДКА И ОСТАЛОСЬ ЛАВЕ ЕЩЕ НАНОВОСЕЛЬЕ И "КОКОС" , А ЮРИСТЫ ПРОСТО ХОТЯТ ЧТО БЫ ПОБОЛЬШЕ К НИМ ОБРАЩАЛИСЬ ВЕДЬ ИХ СКОЛЬКО РАЗВИЛОСЬ ЧТО ОНИ СУНУТ НОС ВЕЗДЕ ВЕДЬ ЭТО ИХ ЗАРАБОТОК.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Чудо!": Ждущая двойню Арбенина предстала с огромным животом

Вот это пузо!
Шоу-бизнес

"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения

О нем рассказала актриса
Шоу-бизнес

Всплыли подробности тайных страстей покойного Куравлева

Артист был скрытным

Шоу-бизнес

"Выпила несколько бокалов вина": обгоревшая Хлебникова прокомментировала причину пожара

Артистка сделала заявление

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса
Вирусолог назвала способ предотвратить заражение "омикроном"
Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19

Спорт

"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал в Пекине из-за еды
"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+