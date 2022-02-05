Что нужно знать при покупке банкротной квартиры: совет юриста

Желая сэкономить, некоторые россияне покупают недвижимость, которая ранее принадлежала признанному банкротом человеку. Однако необходимо соблюдать осторожность при осуществлении такой сделки. Хорошая скидка не должна затуманивать разум.
Юрист Анастасия Ромашова советует гражданам, желающим приобрести банкротное жилье, удостовериться в том, что экс-собственники не прописаны в этой квартире и не проживают в ней физически. Только после этого можно смело покупать недвижимость со скидкой.
Кстати, эксперт также объяснила, почему такое жилье значительно дешевле. По словам Ромашовой, когда гражданина признают банкротом, банк выставляет на торги через аукцион недвижимое имущество, которое имеется у этого человека. Решение о стартовой цене принимает оценочная комиссия.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир. Мошенники, как обычные покупатели, связываются с продавцом, сообщают, что хотят приобрести квадратные метры, заверяют о готовности внести аванс. Потом они обращаются с просьбой... Как поступают злоумышленники, когда втираются в доверие, ранее писали "Дни.ру".