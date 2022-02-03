Россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир

С каждым годом в России придумывают новые способы мошенничества в сфере недвижимости.

Жертвой новой схемы может стать любой россиянин, который решил выставить на продажу квартиру. Действуют мошенники следующим образом: связываются с продавцом, говорят, что хотят приобрести жилплощадь, заявляют о готовности внести аванс.

Главная цель на данном этапе обмана – наладить контакт с продавцом. Конечно, у него может возникнуть вопрос – как покупатель может отдать деньги за квартиру, которую даже не смотрел. Но и в этом случае у мошенников все отработано: они говорят, что знакомы с планировкой, потому что были в доме, где она располагается. Желание внести деньги как можно скорее объясняется тем, что продаваемую недвижимость могут перекупить.

Когда контакт налажен, злоумышленники обращаются с просьбой к продавцу: якобы, им нужно приобрести для работы товар по выгодной цене. Сумма, которую просят мошенники, не превышает обещанный залог, при этом они утверждают, что от полученных от сделки денег продавец останется в плюсе. Как только средства оказываются в их руках, злоумышленники исчезают.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, на подобную схему уже попались некоторые жители нашей страны.

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