Московский скоростной диаметр снизит нагрузку на МКАД и ТТК

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит проехать через всю Москву за 40 минут. Строительство магистрали планируется завершить в конце 2023 года.

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Для московской агломерации МСД – один из ключевых транспортных проектов, отметил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев. По его словам, ввод магистрали повысит возможность сквозного проезда через весь город с севера на юг, улучшит связность улично-дорожной сети.

"ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%", – уточнил он.

Бочкарев подчеркнул, что МСД будет иметь общероссийское значение. Магистраль свяжет Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Крым.

Он уточнил, что на севере продолжением МСД будет скоростная трасса М11 в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М12 в Казань, на юге — федеральная трасса М2 в Крым.

Строительство МСД анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на трассе не будет светофоров, благодаря чему поездка через весь город займет около 40 минут.

Первый участок скоростного диаметра готов на 82%, второй – на 42%. Общая готовность магистрали – 62%. Ее строительство завершится в конце 2023 года.

В Москве за последние 10 лет построили 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.