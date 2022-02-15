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Всплыла информация о тяжбе Шахназарова с родной дочерью из-за квартиры за 140 миллионов
На днях в Сети распространилась информация о том, что знаменитый режиссер подал иск к своей 36-летней дочери Анне. Сообщалось, что Карен Шахназаров, якобы, решил отсудить у собственной наследницы права на половину недвижимости, стоимость которой оценивается почти в 140 миллионов рублей (точнее – 137 миллионов).
Причина такого решения кроется в том, что женщина живет в Америке и не участвует в содержании дорогой недвижимости. В течение многих лет налоги и счета за коммунальные услуги платил сам Карен Шахназаров. Судя по всему, теперь пришло время сводить счеты.
Впрочем, сам режиссер не подтвердил эту историю. В беседе с "КП" мужчина вовсе отказался комментировать данную информацию. Сын кинематографиста тоже ничего об этом деле не слышал. Иван Шахназаров заявил: он "почти уверен", что эта информация ложна – его отец не стал бы судиться с родной дочерью. На портале Мосгорсуда таких сведений пока тоже нет.
Напомним, что Анна Шахназарова родилась в браке режиссера с Аленой Зандер (Сетунской). Под предлогом показать Диснейленд жена режиссера увезла девочку в Америку, после чего Шахназаров долго не мог найти свою наследницу и встретился с ней лишь через много лет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Карен Шахназаров влез в грязный скандал с Никитой Михалковым.
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