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Всплыла информация о тяжбе Шахназарова с родной дочерью из-за квартиры за 140 миллионов

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Всплыла информация о тяжбе Шахназарова с родной дочерью из-за квартиры за 140 миллионов

Речь идет о роскошной квартире Карена Шахназарова на Патриарших прудах площадью 86 квадратных метров.
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На днях в Сети распространилась информация о том, что знаменитый режиссер подал иск к своей 36-летней дочери Анне. Сообщалось, что Карен Шахназаров, якобы, решил отсудить у собственной наследницы права на половину недвижимости, стоимость которой оценивается почти в 140 миллионов рублей (точнее – 137 миллионов).

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Шахназаров влез в грязный скандал с Михалковым

Причина такого решения кроется в том, что женщина живет в Америке и не участвует в содержании дорогой недвижимости. В течение многих лет налоги и счета за коммунальные услуги платил сам Карен Шахназаров. Судя по всему, теперь пришло время сводить счеты.

Впрочем, сам режиссер не подтвердил эту историю. В беседе с "КП" мужчина вовсе отказался комментировать данную информацию. Сын кинематографиста тоже ничего об этом деле не слышал. Иван Шахназаров заявил: он "почти уверен", что эта информация ложна – его отец не стал бы судиться с родной дочерью. На портале Мосгорсуда таких сведений пока тоже нет.

Напомним, что Анна Шахназарова родилась в браке режиссера с Аленой Зандер (Сетунской). Под предлогом показать Диснейленд жена режиссера увезла девочку в Америку, после чего Шахназаров долго не мог найти свою наследницу и встретился с ней лишь через много лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Карен Шахназаров влез в грязный скандал с Никитой Михалковым.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 17:27 Источник: КП ✓ Надежный источник

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