Шахназаров влез в грязный скандал с Михалковым

Любимчик российской киноиндустрии шокировал публику личными подробностями. Карен Шахназаров поддержал высказывания Никиты Михалкова и выдал всю подноготную отечественной индустрии.

В одном из интервью Карен Георгиевич признался, что зарплата большинства артистов переваливает за 150 тыс рублей. Ранее об этом заявлял другой режиссер – Никита Сергеевич.

Если верить словам творческих личностей, то особо одаренные актеры получают по 300 тысяч рублей за один съемочный день. Однако подобные суммы не так часто появляются в кошельках звезд, как хотелось бы.

"У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день. Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все!", – признался Шахназаров.

Карен Георгиевич добавил, что полностью разделяет мнение своего коллеги. Напомним, что Никита Михалков высказывался о политической ситуации в стране и взглядах многих деятелей искусства. Тогда кинорежиссер столкнулся с общественной критикой и всплеском разъяренных комментаторов.

Шахназаров же отметил, что по своим политическим убеждениям он все же ближе к Михалкову. По словам артиста, большинство отечественных звезд действительно имеют прозападные взгляды. Более того, у многих из них уже выкуплена недвижимость в Европе. Однако актеры боятся, что в один прекрасный день им просто запретят туда ездить.

Сам же Карен Георгиевич настоятельно порекомендовал не записывать всех в "не патриоты". По его мнению, в данном вопросе нет крайних мнений, которые могли бы проповедовать единственную и логичную идеологию.