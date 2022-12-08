"Позлить обнищавший народ": меркантильная Собчак явила миру новые хоромы

Ксения Собчак не упустила возможности всунуть в пост рекламу.

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Известная российская телеведущая, журналистка и блогерша Ксения Собчак после череды громких скандалов опять умудрилась выйти сухой из воды. Ее демонстративное бегство из России по сути осталось лишь обсуждаемой картинкой, потому что бывшая звезда реалити-шоу "Дом-2" снова вернулась в Россию.

Более того, она явила миру новые хоромы, в которых наконец-то завершила ремонт. Теперь роскошный особняк журналистки отличается оригинальным дизайном. Недвижимость расположена в Подмосковье.

Ксения Собчак выложила в социальные сети снимки, на которых видная внешняя отделка огромного дома. Для фасадов знаменитая блондинка выбрала природные материалы: камень и дерево. Также при строительстве использовалось много стекла, что подчеркнуло современный стиль.

Сама блогерша стояла на террасе, выполненной из дерева. На площадку для отдыха открывался прекрасный вид из панорамных окон и балкона со стеклянными перегородками, расположенным на втором этаже.

Для освещения на фасаде были вмонтированы маленькие черные светильники. Вообще, оттенки в экстерьере использовались темные. Журналистка также показала садовую мебель и отметила, что собирается отдыхать там.

"Все теплые дни я собираюсь провести здесь", – подчеркнула Ксения Собчак.

Однако телезвезда не упустила возможности всунуть в пост рекламу. Она пропиарила производителя мебели, установленной на террасе. Был это бартер или ведущая просто заработала денег, судить не беремся. Меж тем, подписчики не оценили ее меркантильности.

Кроме того, блогерше досталось и за слишком дорогой вид особняка. Некоторые комментаторы решили, что Ксения Собчак хочет позлить народ в трудное время. "Ксюша, наверное, выложила это фото, чтобы позлить еще больше обнищавший народ России. Судя по комментариям, получилось", – написала некая 1120olgale.