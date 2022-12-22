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Баня, сад и тайная комната: патриотка Собчак провела экскурсию по новому особняку

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Баня, сад и тайная комната: патриотка Собчак провела экскурсию по новому особняку

Ксения Собчак гордится мебелью от российских производителей.
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Звезда телепроекта "Дом-2" Ксения Собчак наконец-то обзавелась собственным домом и вроде как даже построила любовь. Правда, брак с театральным режиссером Константином Богомоловым как началась со скандала, так и продолжается. Может, хоть с роскошным особняком повезет.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Недвижимость блогерши расположена в Подмосковье. Недавно там закончился ремонт, поэтому журналистка решила лично провести экскурсию по дому, записав часовой ролик для своего ютуб-канала.

Разумеется, Ксения Собчак напихала в видео кучу рекламы, да и сами дизайнерские решения без рекламы не обошлись. В общем, можно смело предположить, что часть денег на строительство телеведущая отбила.

Она, к слову, призналась, что считает себя патриоткой, поэтом в хоромах так много мебели от российских производителей. Даже в саду на территории особняка крупномерные деревья высадила отечественная компания, которая занималась озеленением столичного парка "Зарядье".

Как уточняет Пятый канал, для внутренней отделки особняка Ксения Собчак выбрала мрамор, дерево и латунь. В просторном доме можно увидеть мозаику. На протяжении шести лет ремонтом и отделкой занимались профессионалы.

Ксения Собчак показала просторную прихожую, где удобно хранить зимние вещи, ведь в России преимущественно холодная погода. Она также явила зрителям тайную комнату – так блогерша назвала большую гардеробную с шубами и всевозможной обувью.

Баня в доме является гордостью телеведущей. Дизайнеры оформили ее в русском стиле. Для изготовления широкой скамьи пришлось спилить столетнюю сосну. Прямо в парилке установили генератор льда, чтобы Ксения Собчак наслаждалась и жаром, и холодом.

Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 10:00 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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