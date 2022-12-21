Недвижимость навека: 10 высоких шедевров архитектуры

Культовая недвижимость всегда поражала невероятными архитектурными формами и высотой, становившись доминантой своего города.

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В 1889 году мир архитектуры разделился на две эпохи. В Париже открылось легендарное творение Гюстава Эйфеля – Эйфелева башня. 330-метровая стальная конструкция навсегда перечеркнула предыдущие мировые рекорды по высоте. Однако и до ее появления люди строили высокую недвижимость. Культовые объекты возводили в основном из камня и кирпича.

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По данным журнала "Вокруг света", дальше рекорды по высоте бились за счет строений из металлов и бетона. Первое место в мире сегодня занимает небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота с учетом шпиля достигает почти 830 метров.

Самая высокая недвижимость до смены эпохи – Монумент Вашингтона. Американцы открыли облицованный мрамором 169-метровый объект а 1884 году, то есть рекорд продержался всего пять лет.

Собор Девы Марии в Линкольне достиг высоты в 160 метров в 1311 году, когда достроил деревянный шпиль. Само здание строили почти три века, а еще спустя два века буря снесла шпиль центральной башни.

Собора Святого Петра в Кельне строили более шести сотен лет, завершив работы в 1880 году. 157-метровая недвижимость пережила Вторую Мировую войну, оставишь стоять посреди городских руин.

И еще один собор Святого Петра был открыт в Бове в 1569 году. "Парфенона французской готики" высотой 153 метра удерживал рекорд по высоте всего четыре года, пока не обрушилась центральная башня.

Рекорд в 151 метр делят сразу два объекта. Церковь Святой Марии в Штральзунде перестраивали несколько раз, в итоге удержать высоту не удалось. Собор Руанской Богоматери закончили в 1867 году.

Рекордсменом до 150 метров в свое время стала колокольня церкви Святого Николая в Гамбурге. Недвижимость высотой 147 метров возвели в 1874 году. Первую церковь уничтожил "великий пожар", вторая не выдержала бомбардировок в ходе Второй Мировой. В итоге сохранилась только колокольня.

Люди строили и другие культовые объекты до 150 метров, однако наиболее известным из них является Великая пирамида в Гизе. Это единственный объект из списка, который построили еще до нашей эры. Усыпальницу египетского фараона Хеопса возвели в 2560 году до н.э. При высоте 146 метров чудо света удерживала рекорд почти четыре тысячи лет.