Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль

Новости

Не ужилась с Брежневой? Бывшая жена Меладзе сбежала в Израиль

Константин Меладзе хотел собрать жен под одной крышей, но не вышло...
прочитано 329 раз

Известный российский и украинский композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе сегодня ведет довольно закрытый образ жизни. Он все реже появляется в социальных сетях, отказываясь комментировать политические события, как некоторые другие его коллеги по цеху.

ПО ТЕМЕ

Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из "ВИА Гра"

Сегодня деятель искусств не живет в России на постоянной основе. Он еще весной вывез семью в Италию, где заранее приобрел роскошный особняк. Примечательно, что продюсер позаботился не только о действующей, но о бывшей супруге.

С юристом Яной Сумм Константин Меладзе поженился в 1994 году. Брак с участницей конкурса "Мисс Украина" продержался 19 лет. Она подарила супругу троих детей. После развода наследники остались с матерью.

В 2015 году композитор женился во второй раз. Его избранницей стала солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева. Так или иначе, бывшая и действующая жена Константина Меладзе, видимо, не нашли общий язык и не смогли ужиться в одной вилле, поэтому первая сбежала в Израиль.

Яна Сумм опубликовала в социальных сетях фотографии нового приобретения. Она даже отметила геолокацию, которая указывает на город Тель-Авив. Судя по снимкам, пока в квартире жить нельзя – там стоят одни голые стены и еще предстоит долгий ремонт.

Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 14:00 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Новостроек за МКАД стало в два раза больше Новостроек за МКАД стало в два раза больше

С начала года начались продажи в 102 корпусах

Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян

Мнение эксперта

Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой Ипотека под 0,01%: как купить квартиру с огромной выгодой

Ограниченное предложение

Застройщики ставят продажи на паузу Застройщики ставят продажи на паузу

Чтобы не допустить снижения цен

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+