Бледанс, Меладзе и другие звезды, которые растят особенных детей

Эти знаменитости стали родителями детей с особенностями развития, но не отказались от своих наследников. Кто-то из звезд узнал о диагнозе своих малышей еще до их рождения, а кто-то – уже спустя несколько лет

Эвелина Бледанс





О том, что артистка давно стала матерью особенного ребенка, известно почти всем. Эвелина узнала о диагнозе сына еще во время беременности, однако и не подумала отказываться от дитя. Более того, особенности развития сына не стали для звезды приговором.



Бледанс не стала скрывать от общественности, что стала мамой ребенка с синдромом Дауна. Сегодня знаменитая мать регулярно рассказывает публике о сыне, приучает его к активному образу жизни и не дает наследнику сидеть без дела. На своем примере звезда пытается доказать обществу, что детьми, подобными ее маленькому Семе, можно и нужно жить.

Федор Бондарчук

Дочь Светланы и Федора Бондарчук появилась на свет в 1999 году, однако общественность узнала о пополнении в семье больше 10 лет спустя. Варвара родилась раньше срока, вскоре ей диагностировали детский церебральный паралич, но супруги не стали выносить проблемы на всеобщее обозрение.

Знаменитая пара раскрыла правду о своей наследнице только когда ей исполнилось 13 лет. В свое время на супругов обрушилось немало слухов, а теперь прославленный отец называет 22-летнюю Варвару ангелом и изредка делится с поклонниками деталями жизни дочки.

Евгений Кулаков

Актер Евгений Кулаков – отец двоих детей. У старшего наследника звезды сериала "След", сына Ильи, диагностировали аутизм и детский церебральный паралич. Несмотря на то, что даже малейшее движение для мальчика – большое достижение, Евгений и его супруга Ольга не опускают руки. Родители вкладывают много сил и средств, чтобы вырастить сына, и сделать его жизнь такой же, как у других людей.

Константин Меладзе

О серьезном заболевании сына Константина Меладзе стало известно только после того, как артист развелся с первой супругой. Яна Сумм, бывшая жена знаменитости, рассказала, что у маленького Валеры диагностировали аутизм.

Наследник композитора появился на свет в 2005 году и до трех лет рос совершенно обычным ребенком, пока не произошел регресс. Экс-супруга продюсера открыла в Киеве собственный центр АВА-терапии, чтобы помочь другим семьям. Там Валерий даже обзавелся друзьями.

Анна Нетребко

Оперная певица тоже давно стала мамой особенного ребенка, хотя и узнала о проблемах со здоровьем сына далеко не сразу. Знаменитая мать забила тревогу только когда поняла, что в свои три года маленький Тьяго почти не разговаривает. Так у ее наследника обнаружили серьезное заболевание – аутизм.



Если сначала Анна Нетребко была шокирована диагнозом, то сегодня он ее совершенно не пугает. Сейчас 13-летний Тьяго учится в обычной австрийской школе, говорит на двух языках и ведет активный образ жизни.