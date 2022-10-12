Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму

Новости

С лепниной и картиной Репина: лучший пентхаус Украины продают за баснословную сумму

На Украине выставили на продажу просторную квартиру с весьма необычным интерьером.
прочитано 564 раза

По данным телеграм-канала "Политика Страны", в центре Одессы продается роскошный пентхаус, признанный в 2017 году "Лучшим пентхаусом Украины". Эту недвижимость площадью 356 квадратных метров можно приобрести за четыре миллиона долларов (свыше 250 миллионов рублей, порядка 145 миллионов гривен).

ПО ТЕМЕ

Недвижимость в России может подешеветь на 30% – риелтор

Жилье в Новой Москве подорожало на 15%

Эту квартиру без преувеличения можно назвать царской, ведь в интерьере встречается латунь, сусальное золото, мрамор, лепнина. В некоторых комнатах представлены репродукции знаменитых картин – например, картины русского живописца, уроженца Харьковщины Ильи Репина.

Также есть оружейный сейф и прозрачный бронированный купол, располагающийся над кроватью в одной из спален. Но настоящая ценность этой квартиры, вероятно, в другом: с балкона открывается потрясающий вид на Черное море. Кстати, эти квадратные метры можно не только купить, но и арендовать за шесть тысяч долларов в месяц (порядка 382 тысяч рублей, свыше 220 тысяч гривен).

"Лучший пентхаус Украины", несомненно, отличается дороговизной, однако ему далеко до московских апартаментов, стоимость которых достигает нескольких миллиардов. Сколько стоят самые дорогие апартаменты в российской столицы, ранее писали "Дни.ру".

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2022, 09:52 Источник: Telegram-канал "Политика Страны" • Требует проверки

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке? Как договориться о скидке при покупке жилья на вторичном рынке?

Секреты от спецов

Южный участок МСД построен на четверть Южный участок МСД построен на четверть

Необходимо проложить 11 километров дорог

Инвесторы построят в Москве 73 школы по договорам участия Инвесторы построят в Москве 73 школы по договорам участия

Из них 35 – в Новой Москве

Долгострой Быстрицкой продадут на торгах Долгострой Быстрицкой продадут на торгах

Заявленная цена – 2 млрд рублей

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+