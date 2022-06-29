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Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

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Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

В столице на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения жилья.
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За последние годы в проектах все большего числа застройщиков стали появляться апартаменты, однако доля данного формата недвижимости в крупных городах так и осталась небольшой.

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В Москве на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения на первичном рынке. В Петербурге доля апартаментов не превышает 8%, в Уфе – менее 5%, в Новосибирске – менее 3%. В остальных городах на апартаменты приходится не более 2%, либо такой формат отсутствует вовсе.

Самый высокий ценник на апартаменты зафиксирован в столице – 3,15 млрд рублей за лот площадью более 1 тыс. кв. м в апарт-отеле на 1-й Тверской-Ямской улице. Всего на элитном рынке апартаментов Москвы предлагается около 200 лотов дороже ста миллионов рублей.

В Петербурге самый дорогой лот предлагается за 860 млн рублей. За эту сумму можно купить просторный пентхаус в малоэтажном комплексе на Крестовском острове.

В Екатеринбурге стоимость самых дорогих апартаментов составляет 138 млн рублей. Лот площадью 457 кв. м размещен в одном из небоскребов делового квартала «Екатеринбург-Сити».

Самый дорогой апартамент в Воронеже площадью 332 кв. м обойдется в 31,5 млн рублей, в Красноярске – в 19,2 млн рублей (148 кв. м).

Автор: 29 июня 2022, 04:26 Источник: Arendator.ru ✓ Надежный источник

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