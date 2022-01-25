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Недвижимость
Больше трех тысяч семей на севере Москвы получили новое жилье по реновации

Больше трех тысяч семей на севере Москвы получили новое жилье по реновации

По программе реновации в северных районах Москвы переселяются или уже завершили переезд жители 40 домов. Новые квартиры с отделкой класса комфорт получили более трех тысяч семей.
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В программу реновации на севере Москвы включено 514 домов. В них проживает 109 тысяч человек.

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Переселение ведется в районах Бескудниковский, Дмитровский, Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Тимирязевский и Молжаниновский, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Из более чем 3,6 тысячи семей участников программы свыше трех тысяч уже выбрали новое жилье", – уточнил он.

Для строительства новых домов в САО подобрано 66 площадок. Проектируется 45 домов. 23 введены в эксплуатацию, из них 21 передан для переезда жителей из старого жилого фонда.

Ежегодно по реновации в Москве планируется вводить до трех миллионов квадратных метров жилья, сообщал ранее заместитель мэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев. В 2021 году программа впервые вышла на объем в миллион квадратных метров – новые квартиры получили более 21 тысячи переселенцев.

"Дальше будем строить все больше – до трех миллионов "квадратов" в год. Но это чуть позже – к 2026-2027 годам", – говорил заммэра в интервью "Российской газете".

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Новые квартиры с полной отделкой получат около миллиона человек. Москвичи переезжают в пределах своего района.

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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Автор: 25 января 2022, 18:00 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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