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Недвижимость
Москва увеличит объемы строительства жилья по реновации

Москва увеличит объемы строительства жилья по реновации

По программе реновации в Москве планируется вводить до трех миллионов квадратных метров жилья в год. О планах на ближайшие пять лет рассказал заместитель мэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.
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"Для того чтобы реализовать такую программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения и лишь потом начать более спокойное строительство новых домов взамен снесенных", – отметил Бочкарев.

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В 2021 году реновация впервые вышла на объем в миллион квадратных метров жилья.

Бочкарев уточнил, что в уходящем году ключи от новых квартир получили более 21 тысячи москвичей. Год назад новоселов было почти в два раза меньше, подчеркнул он.

"Дальше будем строить все больше – до трех миллионов "квадратов" в год. Но это чуть позже – к 2026-2027 годам", – сказал Бочкарев в интервью "Российской газете".

Фото Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва

В начале декабря 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил площадки для строительства новых объектов по программе реновации. Там возведут многоквартирные домов для переселенцев, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Программа реновации в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Улучшить жилищные условия смогут около миллиона человек.

Москвичи получают современное жилье с полной отделкой класса комфорт. Новые дома возводятся в максимальной близости от старых, поэтому переселенцы сохраняют привычной образ жизни и продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами, детскими садами, магазинами, спортивными объектами, местами отдыха и станциями метро.

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Фото Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва
Автор: 28 декабря 2021, 14:56 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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