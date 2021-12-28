Москва увеличит объемы строительства жилья по реновации

"Для того чтобы реализовать такую программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения и лишь потом начать более спокойное строительство новых домов взамен снесенных", – отметил Бочкарев.
В 2021 году реновация впервые вышла на объем в миллион квадратных метров жилья.
Бочкарев уточнил, что в уходящем году ключи от новых квартир получили более 21 тысячи москвичей. Год назад новоселов было почти в два раза меньше, подчеркнул он.
"Дальше будем строить все больше – до трех миллионов "квадратов" в год. Но это чуть позже – к 2026-2027 годам", – сказал Бочкарев в интервью "Российской газете".
В начале декабря 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил площадки для строительства новых объектов по программе реновации. Там возведут многоквартирные домов для переселенцев, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Программа реновации в Москве стартовала в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов. Улучшить жилищные условия смогут около миллиона человек.
Москвичи получают современное жилье с полной отделкой класса комфорт. Новые дома возводятся в максимальной близости от старых, поэтому переселенцы сохраняют привычной образ жизни и продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами, детскими садами, магазинами, спортивными объектами, местами отдыха и станциями метро.