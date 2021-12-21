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Недвижимость
Квартиры по программе реновации до конца 2021 года получат еще 800 семей

Квартиры по программе реновации до конца 2021 года получат еще 800 семей

С начала текущего года новые квартиры по программе реновации получили почти 22 тысячи москвичей. Переселен 61 дом, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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Больше всего домов под заселение передано в Юго-Восточном административном округе Москвы. "Ключи от новых квартир получили практически 22 тыс. человек, до конца года планируем дополнительно передать под переселение еще 800 семей", – сказал Загрутдинов, добавив, что все жилые дома вводятся в срок.

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69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

С начала 2021 года по программе реновации построено 69 домов общей площадью миллион квадратных метров, началось возведение 41 дома на 720 тысяч "квадратов". С января по октябрь демонтировано 37 ветхих жилых здания.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала программы реновации построено 162 дома на 2,1 миллиона квадратных метров. В 2022 году в эксплуатацию могут ввести еще 1,5 миллиона.

Программа реновации в Москве утверждена в августе 2017 года. В общей сложности будет расселено 5 176 домов. Около миллиона жителей столицы получат новое жилье с полной отделкой класса комфорт.

Переселение происходит в рамках одного района. Зачастую новый дом расположен по соседству со старым. Москвичи продолжат пользоваться привычными социальными и спортивными объектами, остановками общественного транспорта и станциями метро.

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Фото Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва
Автор: 21 декабря 2021, 17:30 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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