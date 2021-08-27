ГК "КОТРОС" вошла в лидеры рейтинга информационной активности застройщиков

Активность ГК "КОРТРОС" в соцсетях во втором квартале текущего года позволила компании подняться на четыре пункта в рейтинге "Медиалогии". Учитывались показатели СМ Индекса – качества упоминаний в соцсетях, объединяющем данные об охвате и вовлеченности.
Наиболее ярким показателем для группы компаний в соцсетях стало количество репостов. Это позволило войти ГК "КОРТРОС" в пятерку лидирующих застройщиков по данному параметру.
В отчете "Медиалогии" отмечается, что наибольший отклик у пользователей вызвал запущенный ГК "КОРТРОС" хэштег #эволюциядевелопмента. Его вовлеченность составила 11 тысяч реакций, а аудитория – более восьми миллионов пользователей.
Хэштег #эволюциядевелопмента был приурочен к публикациям с выступлением генерального директора ГК "КОРТРОС" Станислава Киселева в ходе форума "Движение".
Также группа компаний вошла в топ-10 рейтинга по МедиаИндексу и при этом поднялась на восемь пунктов. Это одно из самых ярких перемещений в рейтинге. Ключевым инфоповодом стало подписание соглашение между ГК "КОРТРОС" и правительством Свердловской области о комплексном освоении территории возле Академического района Екатеринбурга.
Расширение присутствия ГК "КОРТРОС" в СМИ и социальных сетях дает людям возможность присутствовать в жизни компании "здесь и сейчас", отметила директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах.
"Для нас – это способ максимально быстро и четко не только донести свою позицию, но и поддержать диалог, особенно это касается соцсетей, где один запущенный хэштег вызывает волну интереса. Информационная открытость компаний всегда большой плюс для бизнеса. Есть информация – есть понимание о деятельности, о результатах", – сказала она.
Также группа компаний стала одним из лидеров рейтинга по цитируемости, улучшив свои позиции на пять пунктов. Пресса активно цитировала президента компании Вениамина Голубицкого, коммерческого директора "Кортрос-Москва" Дмитрия Железнова.
Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.
На российском рынке недвижимости ГК "КОРТРОС" стала первопроходцем по внедрению "умных технологий". В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.
Девелопер ориентируется на успешный мировой опыт и использует его в своих проектах. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства и эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства.
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