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Недвижимость
На премии RЕПУТАЦИЯ 2021 отметили заслуги руководителей компаний рынка недвижимости

На премии RЕПУТАЦИЯ 2021 отметили заслуги руководителей компаний рынка недвижимости

Майская церемония награждения отметила победителей премии для руководителей компаний рынка недвижимости RЕПУТАЦИЯ 2021. В конкурсе участвовали более 100 претендентов от 36 девелоперов и 19 брокеров из Москвы и регионов России.
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В рейтинг самых лучших топ-менеджеров вошли руководители ГК "КОРТРОС".

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Названы победители премии "Headliner года"

ГК "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков

В номинации "Собственник" – ​ Вениамин Голубицкий. Станислав Киселев – среди генеральных ​ директоров. Первое место в номинации "Директор по маркетингу" от ГК "КОРТРОС" взял Александр Веселов. Среди директоров по внешним коммуникациям девелоперского рынка в рейтинг премии вошла Ирина Опимах.

Стоит отметить, что в течение трех месяцев эксперты премии анализировали работу управленцев. Конкурсантам также дали возможность оценить своих же коллег-конкурентов внутри одной номинации, разумеется, только после оценки экспертного совета, в который входят представители органов федеральной и муниципальной власти, СМИ, профсообществ, специалисты ведущих консалтинговых компаний, а также рейтинговых, аудиторских и аналитических компаний.

"Это уникальная премия, оценивающая в первую очередь и по сути кадры, персоналии компаний и их экспертные качества. Реальная ценность сотрудника, уникальность и успешность его методов, подтвержденная эффективность и профессионализм — именно это выходит на первый план", – отметила директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что что ГК "КОРТРОС" вошла в топ-10 российских застройщиков, согласно рейтингу RAEX-600. В 2020 году девелопер ввел в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров недвижимости.

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Фото: facebook.com/GCKORTROS
Автор: 18 июня 2021, 09:00

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