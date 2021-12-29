В России запустят сервис по определению цен на жилье

Новая платформа будет разрабатываться ведомством вместе со специалистами рынка недвижимости. Сервис будет востребован среди агрегаторов объявлений, риэлторских агентств, финансовых и страховых компаний и т.д.
Также Росреестр уже сделал пилотные дата-сеты (наборы данных). Там в учет берется территориальная принадлежность объектов. Ведомство сообщило, что персональных данных там не содержится. Они касаются предпринимателей и госорганов. Ранее о желании создать подобную систему оценки адекватности арендной платы сообщал Минстрой.
Напомним, в этом месяце российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил создание в нашей стране национальной системы пространственных данных. Она поможет повысить эффективность использования земель. Так, сведения о земле и недвижимости будут объединены в одной электронной системе.
Напомним, ранее специалисты рассказали о том, что в будущем году резко подскочат цены на жилье. Ожидается, что недвижимость подорожает сразу на 15-20%. Таким образом рынок отреагирует на сильное подорожание стройматериалов.
Также аналитики озвучили города России с самым большим ростом цен на однушки. В тройку лидеров вошли южные города – Краснодар, Сочи и Ставрополь.