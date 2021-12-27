Как подготовить дом к отъезду на новогодние праздники

На длинные выходные многие россияне предпочитают отправляться в путешествия или к родственникам и друзьям в другие города и страны. В Сети появились полезные советы для тех, кто решил покинуть свою квартиру.



Перед новогодними праздниками прежде всего следует позаботиться о безопасности жилья. Надо обойти все помещения, отключив от электросети все бытовые и электрические приборы, вплоть до электрической зубной щетки.

Не стоит оставлять в розетках и зарядные устройства для гаджетов. Их надо взять с собой в поездку. Перед отъездом необходимо отключить от сети гирлянды и другие световые украшения.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, все вентили в квартире нужно перевести в позицию "выкл". Это главным образом касается водоснабжения. Перекрыв воду, следует открыть краны и спустить остатки жидкости.

Необходимо перекрыть вентиль и на газовом стояке. Специалисты АО "Мосгаз" напомнили, что жителям первых этажей надо подходить к перекрытию с осторожностью. Лучше заранее обратиться за консультацией к специалистам.

Также перед отъездом лучше будет сделать дома уборку, поскольку возвращение в грязную квартиру может испортить настроение. Следует избавиться от скоропортящихся продуктов, а холодильник желательно полностью освободить и отключить от сети. Не забудьте вынести мусор. Обязательно перед каникулами полейте цветы, приведите в порядок сантехнику и сделайте влажную уборку.

Кроме того, перед поездкой следует оплатить долги по коммунальным услугам. Идеальным решением является внесение предоплаты по коммуналке.

Также будет не лишним попросить присмотреть за квартирой кого-то из знакомых или родственников. Попросите доверенное лицо периодически освобождать ваш почтовый ящик. Важные документы, ценные бумаги, украшения и драгоценности можно взять с собой в отпуск. Важно закрыть балконные двери, окна и проверить исправность замков на входной двери.

На всякий случай нужно оставить родственникам или соседям список важных телефонов. Это номера вашей управляющей компании, службы 112 и городских аварийных служб.