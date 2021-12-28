Россиянам пообещали создать аналог Booking.com

По словам политика, в России создается новая туристическая инфраструктура, а внутренний туризм выводится на новый уровень. Виктор Чернышенко рассказал, что во всех регионах появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для отдыха в любое время года.
Он подчеркнул, что одной из целей, поставленных российским лидером Владимиром Путиным, является цифровая трансформация. Вице-премьер добавил, что одним из таких сервисов в нашей стране в будущем может стать аналог Booking.com. Кроме того, Виктор Чернышенко убежден, что многим россиянам очень удобна подобная система по бронированию жилья.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как подготовить квартиру к отъезду на новогодние праздники. Полезные советы касаются безопасности и комфорта.
Напомним, недавно аналитики предупредили о том, что в России в следующем году произойдет резкий и ощутимый рост цен на жилье. По прогнозам, недвижимость подорожает сразу на 15-20%. Подобным образом рынок отреагирует на сильное подорожание стройматериалов.
Также специалисты назвали города России с самым большим ростом цен на однокомнатные квартиры. В первую тройку списка вошли Краснодар, Сочи и Ставрополь.