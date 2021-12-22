Собянин рассказал о планах по открытию 50-60 новых станций и трех линий московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы рассказал о планах развития городского транспорта. Он напомнил, что за прошедшие 10 лет сеть столичного метрополитена выросла в 1,5 раза.

