Россиян предупредили об увеличении кадастровой стоимости жилья

Рост цен на квартиры по всей стране неминуемо влечет за собой увеличение кадастровой стоимости жилья.

Наибольший рост цен на жилье наблюдается в столице. Только за прошлый год квартиры в Москве подросли в цене на 40%. В связи с этим уже с 1-ого января следующего года эксперты ожидают увеличение кадастровой стоимости столичного жилья на 21%. Впрочем, речь идет не только о Москве, так как аналогичная тенденция наблюдается по всей России.

Кадастровая стоимость недвижимости зависит от целого ряда факторов. Например, значение имеет год строительства дома, материал, из которого сделаны стены, место расположения здания и т.д. При этом могут не учитываться некоторые факторы, определяющие рыночную стоимость, например, качество ремонта.

Рост кадастровой стоимости особенно важен для тех людей, которые покупают жилье в ипотеку, так как банк обращает внимание на эту категорию при выдаче согласия на кредит. Также именно от кадастровой стоимости зависит величина ежегодного налога на имущество, налога на доход при дарении или продаже, а также размер госпошлины при имущественных судебных спорах и прочих сделках с жильем.

Как сообщил Life, по оценкам экспертов рост кадастровой стоимости на 21% можно считать вполне адекватным, если учесть, что рыночная стоимость квартир выросла гораздо больше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что мэр Москвы объяснил высокие цены на квартиры в столице.