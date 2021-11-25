Мэр Москвы объяснил высокие цены на квартиры в столице

Цены на квартиры в Москве становятся все выше. Сергей Собянин считает, что это связано с растущим спросом на недвижимость.

Власти понимают, что проблема подорожания квартир очень волнует москвичей. По этому вопросу ведется большая работа. Однако проблема обширнее, чем может показаться на первый взгляд.

Дело в том, что в столице существует очень большой спрос на жилье, который рождается за счет программы льготной ипотеки и большого притока мигрантов. В первую очередь речь идет даже не о мигрантах из-за рубежа, а о людях из других регионов России.

Соответственно спросу увеличивается и предложение. Только за последние три года, количество новостроек увеличилось практически вдвое: в этом году в столице построено шесть миллионов квадратных метров жилплощади, и это настоящий рекорд.

В интервью "РИА Новости" мэр объяснил, что в вопросе строительства и ценообразования очень важно соблюдать баланс. Если построить много домов и сделать низкие цены, то мегаполис начнет прирастать бешеными темпами: по два-три миллиона человек за десять лет. Также в заключение градоначальник подчеркнул, что пока нет никаких способов ограничить миграцию из регионов в столицу, поэтому цены не могут быть слишком низкими и сбалансированный подход здесь крайне важен.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что названы районы Москвы с самыми бюджетными новостройками.