Россиян предостерегли от нечестных риелторов

Гендиректор агентства элитной недвижимости Lobster Group Станислав Ришко рассказал о том, какие бывают схемы мошенничества среди специалистов этой сферы. Эксперт разделил таких нечестных риелторов на несколько категорий.
Например, бывают "агрессивные лжепокупатели". Такие агенты часто появляются на горизонте, когда клиент пытается самостоятельно продать дорогую недвижимость. Ради получения хорошей комиссии нечестные риелторы очень активно навязывают свои услуги и даже могут привести подставного покупателя, встреча с которым для клиента будет очень неприятной. Таким назойливым агентам нужно твердо отказывать.
Есть и другая категория мошенников – "фейковые продавцы". Они выставляют недвижимость по низкой цене, берут свою комиссию за подбор жилья и лишь потом дают контакты собственника, который оказывается сообщником и долго откладывает встречу. Слишком низкая цена квартиры и стремление риелтора продать недвижимость в очень сжатые сроки всегда должны настораживать.
Среди прочих мошеннических схем эксперт назвал "неустойку за воздух", которая выражается в нежелании агента выполнять свою работу после получения вознаграждения, а также "операцию перехват" или стратегию по перехвату предложения продавца с занижением стоимости.
Есть у мошенников в сфере недвижимости и другие работающие схемы. В случае возникновения каких-либо трудностей с нечестными риелторами Ришко советует обращаться за консультацией к хорошему юристу – об этом рассказали РИА Новости.
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