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Общество
Собянин: начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий

Собянин: начиная с 2011 года завершена реставрация 1700 исторических зданий

С 2011 года в Москве отреставрировано 1,7 тысячи исторических зданий. Программа возрождения памятников столичной старины продолжается, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.
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По словам градоначальника, в ближайшие дни он напишет о реставрации ГЭС-2 и приспособлении промышленного объекта под культурное пространства.

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"Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать", – отметил мэр.

В пример он привел дом Кеворкова на улице Люсиновская. Здание построено в конце XVIII – начале XIX веков. В советские годы там размещались квартиры для служащих наркомата обороны, а в новое время собственник довел его до аварийного состояния.

Собянин рассказал, что у здания отсутствовали окна и двери, на стенах были сквозные трещины. В 2017 году пожар повредил кровлю и перекрытия.

"Зачем было доводить здание до аварийного состояния? Сложно сказать, но, возможно, было желание его снести и построить объект гораздо большей площади", – предположил мэр.

Власти города не позволили уничтожить историческое здание. В 2013 году правительство Москвы признало дом объектом культурного наследия, взяло его под охрану.

По словам градоначальника, владельцу неоднократно выдавались предписания о необходимости провести реставрационные работы. С мертвой точки дело сдвинулось в 2019 году: здание выкупил новый собственник, готовый вкладывать деньги в спасение исторического памятника.

Фото: www.mos.ru / Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Реставрация подходит к завершению. Окна и двери вернулись на свои места, главный фасад здания вновь украшает аттик с монограммой АК (Агабек Кеворков). Также воссозданы ажурные наличники окон, карниз, пилястры, парапет кровли, старинные росписи на потолках.

После завершения реставрации в здании разместятся офисы. Любители московской старины могут посетить дом в Дни исторического и культурного наследия.

"Спасение этого памятника – еще один хороший пример социальной ответственности бизнеса и успешной работы городских властей по возрождению творений зодчих минувших эпох", – заключил Собянин.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. В 2010 году в плохом состоянии находилось 1325 памятников архитектуры. За 10 лет их количество уменьшилось в 5,3 раза. Восстановление культурного достояния столицы не прекращалось даже в самые сложные месяцы пандемии.

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Фото: АГН «Москва» / Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города
Автор: 25 ноября 2021, 10:08 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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