Названы районы Москвы с самыми бюджетными новостройками

Согласно отчету риелторского агентства "Азбука жилья", в прошлом месяце желающие приобрести новое жилье в столице могли сделать это, отдав примерно 319,4 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Однако купить квартиру в Москве можно и значительно дешевле – здесь важно знать места.
Наиболее бюджетным в этом плане был признан район Лианозово – в нем один квадратный метр жилья стоит примерно 175 тысяч рублей. Второе место в данном рейтинге заняло Восточное Бирюлево – там такая же площадь обойдется немного дороже – в среднем цена составит 178,88 тысяч рублей за "квадрат".
На третьем месте по увеличению стоимости оказались квартиры в новых домах Бескудниковского района – стоимость одного квадратного метра там достигла 182,3 тысяч рублей. Также в ТОП-пять наиболее бюджетных районов столицы вошли такие районы, как Бибирево и Люблино.
Как отметили риелторы в отчете, предоставленном изданию "РБК-Недвижимость", в среднем в середине осени рост цен на первичное жилье в столице приостановился. В октябре эти показатели выросли всего лишь на 0,06%, что значительно меньше, чем это было раньше. За весь год прирост в стоимости "первички" составил 33,2%. При этом количество новых предложений на рынке недвижимости в октябре возросло по сравнению с началом сезона.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что названы самые востребованные для покупки квартир районы Москвы.