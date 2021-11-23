В России стала популярна дистанционная регистрация жилья

Как показывает статистика, все больше россиян прибегает к услуге дистанционной госрегистрации недвижимости.

По данным Росреестра, с начала этого года наши соотечественники уже подали на 42% больше заявлений на государственную регистрацию недвижимости и постановку ее на кадастровый учет в удаленном формате по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При обращении за такой услугой действует экстерриториальный принцип. Он подразумевает, что граждане могут зарегистрировать свои права на жилье или поставить объект на учет независимо от того, где данная недвижимость расположена территориально. Вся процедура проводится с предоставлением электронных документов. Получить такую услугу можно как на официальном портале Росреестра, так в многочисленных многофункциональных центрах "Мои Документы", расположенных по всей территории страны.

Как сообщило издание "РБК-Недвижимость", в этом году удобство данной услуги в дистанционном формате наиболее высоко оценили в таких регионах, как Санкт-Петербург, Москва, Челябинская область и Крым. На долю этих субъектов пришлось почти 40% всех заявлений.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о причинах возможной катастрофы на рынке недвижимости в России. По прогнозам экспертов, возможно повторение критической ситуации, которая существовала на рынке жилья в период 2008-2009 годов.