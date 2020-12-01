Стало известно о рекордном подорожании квартир в Москве

Специалисты центра "Индикаторы рынка недвижимости" рассказали, что в последние три недели в городе резко снизился объем предложений вторичного жилья. При этом спрос на такие квартиры в Москве остался высоким.
Так, за ноябрь 2020 года столичная недвижимость подорожала больше, чем за весь прошлый год. Стоимость квадратного метра увеличилась на 5% и составила 200,4 тысячи рублей, сообщает Lenta.ru.
Непростая ситуация со "вторичкой" наблюдается в Южном, Восточном, Юго-Восточном районах Москвы. Там выросли цены на квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках, а также девяти– и четырнадцатиэтажных домах.
Эксперты спрогнозировали сохранение высокого спроса до конца этого года. Однако уже в начале 2021 года этот показатель может значительно сократиться, если стоимость квартир в Москве продолжит увеличиваться.
Однако это вряд ли приведет к снижению цен на вторичную недвижимость в столице. Дело в том, что продавцы очень медленно реагируют на все события на рынке. "Стоит ждать увеличения глубины торга", – заключили специалисты.
Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин предложил запретить в будущем строить апартаменты. При этом уже возведенные здания будут легализованы – им присвоят статус жилых помещений.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Как понравится грузину?
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам