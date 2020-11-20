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Недвижимость

В России предложили запретить строить апартаменты

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Во время выступления в Совете Федерации заместитель министра строительства России Никита Стасишин озвучил идею запретить в будущем строить апартаменты. "С какого-то момента мы должны себе сказать: все, эта лавочка закрывается", – цитирует "Царьград" чиновника. После этого в стране можно будет возводить только жилье. При этом уже созданные помещения необходимо будет легализовать – им должен будет быть присвоен статус жилых помещений.

Автор: 20 ноября 2020, 08:44 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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