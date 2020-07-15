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Недвижимость
Собственники квартир в элитном ЖК в центре Москвы недовольны качеством строительства

Собственники квартир в элитном ЖК в центре Москвы недовольны качеством строительства

Скриншот google.ru/maps
Покупатели элитного жилья в центре Москвы требуют от застройщика вернуть часть потраченных на приобретение квартир средств. По их словам, конечный вариант отличается от того, чтобы было нарисовано на красочных буклетах, сообщает "Право.ру". Юристы собственников уверены: это новый способ защиты прав покупателей жилья, оппоненты же называют происходящее "потребительским терроризмом".
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Речь идет об элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, который возводил застройщик ООО "Хлебозавод № 6". ЖК появился в престижном столичном районе Хамовники в 2016 году. Средняя цена квадратного метра жилья в Knightsbridge Private Park – 20 тысяч долларов.

В 2020 году кредитор ООО "Хлебозавод № 6" – ООО "Рема" – подал иск о несостоятельности заемщика. Согласно материалам дела, в 2018 году "Хлебозаводу № 6" был выдан кредит в размере 43,8 миллиона рублей под 11% годовых. Сейчас общая сумма исковых требований составляет 51 миллион рублей, сообщает "Право.ру".

Включиться в состав кредиторов по делу о банкротстве хотят шесть покупателей квартир в элитном ЖК. Собственники недовольны качеством жилья и утверждают, что итоговый вариант отличается от того, что было в буклетах. В частности, вопросы у них вызывает отделка фасадов, лестничных клеток.

Как отмечает "Право.ру", в буклетах шла речь об установке 144 наружных колонн из цельного мрамора, а установлено 128 колонн из частей, похожих на известковые материалы. Также собственники указывают на отсутствие видеодомофонов, системы контроля доступа и декоративных панно.

"Кроме того, застройщик не выполнил обещания построить оздоровительный центр со SPA-салоном и бассейном (на момент обследования не закончен), лаундж-кафе с клубной зоной и мини-маркет", – пишут журналисты.

Собственники жилья обвиняют застройщика в недобросовестном поведении и попытке нарастить кредиторскую задолженность в реестре перед "дружественными" кредиторами. В деле № А40-92805/2017 суд решил, что исключительные права на информационные материалы и буклеты принадлежат застройщику, и он ограничивает третьих лиц в пользовании этими материалами. Также собственники ссылаются на статью 36 Жилищного кодекса, где говорится, что собственники жилья имеют право долевой собственности на общее имущество.

Для определения размера ущерба недовольные собственники передали буклет застройщика на экспертизу. Как сообщает "Право.ру", специалист решил, что стоимость строительства должна была быть на 8,3% ниже. Получается, что основная сумма требований от шести собственников составила свыше 134 миллионов рублей. "К этой сумме собственники прибавили неустойку за нарушение срока снижения покупной цены по закону о защите прав потребителей", – отмечает портал.

Скриншот google.ru/maps

"Хлебозавод № 6" приводит свои аргументы. Представители компании утверждают, что собственники принимали свое жилье без замечаний, а состояние квартир отвечает всем законодательным, санитарным и иным нормам, а также условиям договора. Кроме того, застройщик указывает, что отдельные покупатели не могут требовать уменьшения покупной цены, посколько владение и распоряжение общедомовым имуществом осуществляется по согласию всех владельцев жилья.

Претензии по поводу отдельных зданий компания тоже не признала. Магазин построен и передан, а внутренней отделкой спортивного комплекса займется лицо, которое будет его эксплуатировать, приводят журналисты точку зрения "Хлебозавода № 6".

Требования покупателей старший партнер АБ Бартолиус Дмитрий Проводин назвал "потребительским экстремизмом". По его словам, элитное жилье приобреталось в уже готовых домах, долгое время претензий не высказывалось. Также юрист указал на дело, где суд уже отказал одному из покупателей в требовании об уменьшении цены.

В свою очередь представители недовольных собственников заявляют, что речь идет о защите прав потребителей. Адвокат коллегии "Правовой диалог" Елена Мовсесян отмечает, что практика снижения цен в подобных случаях известна, чего нельзя сказать о расчете ущерба. "Мы дали эксперту рекламные буклеты. Он сделал вывод, насколько цена должна быть ниже пропорционально снижению стоимости строительства", – отмечает она. Юрист утверждает, что буклеты имеют юридическое значение, а компания-застройщик с их помощью ввела покупателей в заблуждение.

На картинках в буклетах все хорошо, но реальная картина в итоге может сильно отличаться, и доказать потом почти ничего невозможно, добавляет адвокат Наталья Забрудская. Спор между собственниками квартир в Knightsbridge Private Park и "Хлебозаводом № 6" может быть интересен всем покупателям недвижимости, считает она.

15 июля 2020, 14:22

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