Шапошников добился внесения пожеланий горожан в проект реновации Свиблово
В префектуре Северо-Восточного округа прошло заседание Окружной градостроительно-земельной комиссии, которая рассматривала итоги публичных слушаний по проектам реновации кварталов 23А и 24 района Свиблово, написал Шапошников. По его словам, проекты вызвали серьезные дискуссии среди жителей, поскольку определяют стратегию развития этих локаций до 15 лет вперед.
Глава Мосгордумы рассказал, что к нему обратились жители улицы Седова и попросили сохранить сквер, отказавшись от расширения проезжей части 1-го Ботанического проезда. Кроме того, нарекания у жителей вызвал проект размещения бизнес-центра в квартале.
"Говорили о его полезности в случае размещения там управы района, органов местного самоуправления, кружков, секций, досугового центра для детей", – пояснил Шапошников.
Помимо критических замечаний, москвичи высказывали и собственные пожелания. Так, жильцы 24-го квартала предложили изменить место посадки физкультурно-оздоровительного комплекса на Амундсена, 14.
Горожане отмечают, что это позволит обеспечить полноценный проезд к расположенному поблизости Центру детского творчества и домам с первого по пятый в Беринговом проезде.
По словам Шапошникова, он отправил замечания москвичей в адрес префекта Северо-Восточного округа Алексея Беляева и попросил внести предложения горожан в проект.
"С радостью сообщаю, что данные замечания приняты и будут внесены в скорректированные проекты планировок", – рассказал председатель Мосгордумы.
Напомним, программа реновации была утверждена в июне 2017 года. В ней находятся 5 173 устаревших дома. Их жильцы переедут в современные, благоустроенные квартиры с полной отделкой комфорткласса.
Новые дома будут располагаться в непосредственной близости от старых. Для их строительства подготовлены 323 стартовые площадки.
Созданные в рамках реновации кварталы будут создаваться со всей инфраструктурой – как социальной, так и коммерческой. Жители смогут отдыхать в зеленых дворах без машин. Там расположатся детские площадки, спортивные и вся пешеходная инфраструктура. В этом году планируется переселить более 12 тысяч человек.
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